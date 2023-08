Passanten retteten Tourist aus reißendem Bach in Großarl

In Großarl im Pongau ist am Dienstagvormittag ein Tourist aus Deutschland über eine steile Böschung gefallen und in den Ellmaubach gestürzt. Der 57-Jährige wurde laut Polizei von den Wassermassen rund 100 Meter weit mitgerissen. Beherzte Passanten zogen den bereits regungslosen Mann über eine Steinmauer aus dem Bach. Er wurde erfolgreich reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwarzach im Pongau geflogen. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.

