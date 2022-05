Passanten retteten Mutter und Kleinkind aus der Mur

Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag in Graz beim Spielen in die Mur gestürzt. Die Mutter sprang nach, um das Kind zu retten, konnte das Ufer jedoch nicht aus eigener Kraft erreichen. Passanten retteten die 32-Jährige und das Mädchen, berichtete die Polizei.

Mutter und Kind hatten gegen 15.45 Uhr beim Murradweg an einem Betonsteg gespielt. Die Kleine verlor dabei das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Die in Graz lebende Türkin sprang hinterher, konnte aber nicht mehr ans Ufer schwimmen. Ein Jogger (37) wagte sich ebenfalls in die Mur und zog die beiden mit Hilfe eines 40-jährigen Passanten aus dem Fluss. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht.