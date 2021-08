Passanten für "Audienz bei Alien-Boss" attackiert

Die Worte des psychiatrischen Sachverständigen waren deutlich: "Sie haben die seltene Gelegenheit, das Vollbild einer paranoiden-schizophrenen Psychose vor sich zu sehen", sagte Peter Hofmann gestern vor dem Wiener Landesgericht. Gemeint war damit ein 32-jähriger Sohn eines Wiener Hochschulprofessors, der im April 2020 versucht hatte, in London einem ihm völlig unbekannten Spaziergeher mit einer abgebrochenen Glasflasche die Kehle durchzuschneiden.

Der 32-Jährige gab an, er sei von "Alien-Verrätern", die sich "fälschlicherweise als Reptilien ausgeben", mit "Nadeldrohnen" gefoltert worden. Als Ausweg habe er gesehen, "die Aufmerksamkeit des Alien-Bosses" auf sich zu ziehen, um bei "einer Audienz" mit ihm zu sprechen. Nach eingehender Beratung der Geschworenen wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er nahm das Urteil sofort an.