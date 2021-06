Partyzonen für die feiernde Jugend in Wien? "Das ist rechtlich nicht möglich"

Nach den Ereignissen am Wochenende, wo der Konflikt zwischen Jugendlichen und der Polizei in Wien eskaliert ist, plant die Stadt nun entsprechende Angebote an die jungen Erwachsenen: So soll etwa der Kultursommer um eine Jugendschiene erweitert werden, wie der für Jugendagenden zuständige Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) gestern nach einem gestrigen "Runden Tisch" bekannt gab.

Öffentlichen Raum abzusperren, um in solchem Rahmen das Feiern zu ermöglichen – also spezielle "Partyzonen" zu schaffen –, ist laut Wiederkehr rechtlich aber nicht umsetzbar. Darum müsse so gut wie möglich deeskaliert werden. So sollen ab kommendem Wochenende in der Nacht sogenannte Awareness-Teams unterwegs sein – zunächst am Karlsplatz und am Donaukanal –, um in Dialog mit den jungen Menschen zu treten.

Zugleich appellierte Wiederkehr an den Bund, die Sperrstunden-Regelung rascher zu lockern und Nachtgastronomie mit Sicherheitskonzepten auch nach 24 Uhr zu ermöglichen. "Denn nur das wird das Bedürfnis nach Freiraum und Bewegung stillen."

Als Angebot für feierfreudige Menschen wird zumindest der städtische Kultursommer um ein von den Clubs bespieltes Angebot ergänzt. Das Ausleben von Bewegungsdrang dürfte dort aber – zumindest laut derzeitigem Stand – nicht möglich sein. Denn erlaubt sind nur Sitzplätze. Wiederkehr machte keinen Hehl daraus, dass er hier gerne mehr ermöglichen würde: "Tanzen ist eine gesunde und lustige Bewegungsmöglichkeit."

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Ludwig (SP) auf den Kultursommer bzw. die Schaffung von Partybereichen gedrängt. "Es braucht Zonen für junge Menschen in der Stadt, die ihnen die Möglichkeit bieten, Party zu machen, ohne mit den Anrainerinnen und Anrainern in Konflikt zu kommen", so Ludwig.

Anlass für den Runden Tisch waren jene Geschehnisse von der Nacht auf Samstag, als die Polizei mit Glasflaschen attackiert worden war. Die Exekutive sprach von einem "harten Kern" von 200 Personen. In sozialen Netzwerken wurde der Polizei vorgeworfen, die Situation eskaliert zu haben.