Parkschaden auch durch Kogler-Fahrer

Einer von dessen Chauffeuren war vor zwei Wochen in einem Parkhaus in ein stehendes Fahrzeug geraten und hatte erheblichen Schaden verursacht. Allerdings war der Mann nüchtern und hat auch sofort die Polizei angerufen, die den Vorfall entsprechend protokollierte, schreibt die Krone. Der Vizekanzler war nicht an Bord, wie sein Büro auf Anfrage mitteilte.