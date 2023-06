Paragleiter stürzte in Osttirol fünf Meter ab: schwer verletzt

Der Mann war laut Polizei kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten und aus einer Höhe von rund fünf Metern abgestürzt.

Der Mann war laut Polizei kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten und aus einer Höhe von rund fünf Metern abgestürzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen und von dort wenig später in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt überstellt. Der Deutsche war vom Startplatz "Scheibe" losgeflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.