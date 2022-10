Paragleiter-Pilot bei Absturz in der Steiermark schwer verletzt

Bereits kurz nach dem Start fiel der als erfahren geltende Sportler aus einer Höhe von rund zehn Metern ungebremst in steiles Gelände hinab. Beim Aufprall am Boden kam er in Rückenlage auf. Er wurde mit Verdacht auf schwere Rückenverletzungen per Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.