Paragleiter in Tirol abgestürzt und gestorben

Der Mann war gegen 10.15 Uhr im Rofangebirge gestartet und war wenig später nach Aussagen von Kollegen, die ihn beobachteten, in Spiralbewegungen zu Boden gestürzt. Für ihn war jede Hilfe zu spät gekommen.

Bereits am Freitag war es zu einem schweren Unfall in Kössen (Bez. Kufstein) gekommen. Ein 56-jähriger Deutscher war durch Windböen in Not geraten und hatte sich beim Absturz schwere Rückenverletzungen zugezogen.