Paragleiter bei Absturz in Tirol schwer verletzt

Ein 42-jähriger Gleitschirmflieger ist am Samstag im Gemeindegebiet von Grinzens (Bez. Innsbruck-Land) aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei blieb der Mann bereits in der Startphase mit den Leinen seines Schirms an einem Felskopf hängen. Da eine Taubergung des 42-Jährigen zunächst nicht möglich war, mussten Bergretter und ein Notarzt zum Verunglückten abgeseilt werden.

Der Paragleiter startete gegen 8.45 Uhr vom Gipfel der Großen Ochsenwand (2.700 Meter). Kurz darauf verhedderte er sich mit seinen Leinen und stürzte ab. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 42-Jährige aus dem Paragleitgurt befreit und anschließend per Tau mit dem Hubschrauber geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.