Paragleiter aus OÖ bei Not-Landung im Pongau schwer verletzt

Der Mann wollte von Werfenweng zu seinem Heimatort fliegen. Nach zwei Stunden Flug dürfte er plötzlich an Höhe verloren haben und musste im Berich Filzmoos notlanden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Er fand keine ebene Wiese und wich auf eine rund 35 Grad steile baumfreie Böschung aus und erlitt bei der Notlandung offene Brüche an beiden Beinen. Der Oberösterreicher setzte noch selber den Notruf ab. Er kam mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Salzburg.