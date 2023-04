Zug mit Panzern für die Ukraine rollte durch Österreich

Das berichtete die "Kleine Zeitung" (Mittwoch). Das Innenministerium bestätigte , dass seitens "der italienischen Botschaft in Wien mitgeteilt wurde, dass am 15.04.23 ein Zug einen Transport von M109 Panzerhaubitzen von Italien nach Polen durchführen wird". Eine Genehmigung dafür gab es nicht. Die hätte es auch nicht gebraucht, würde der Transport tatsächlich in Polen enden. Die Panzer sind allerdings für die Ukraine bestimmt und kommen somit in ein Drittland.

Braucht es dafür eine Genehmigung?

Denn Durchfuhren zwischen EU-Ländern sind unter bestimmten Voraussetzungen bewilligungsfrei und müssten weder angemeldet noch genehmigt werden. Bei Weiterführung von Kriegsmaterial in einen Drittstaat (wie die Ukraine einer ist) sei aber sehr wohl eine Bewilligung erforderlich, hieß es. Die Bewilligung müsse vor dem Transport erfolgen. Bei Vorliegen eines Antrags sehe das Gesetz vor, dass Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium diesen prüfen. Ein nachträglicher Antrag mache keinen Sinn.

Teil eines militärischen Hilfspakets

Die Konvois hatten bereits in Italien für Aufsehen gesorgt. Der Zug, der am Freitag von einigen Personen mit Handys gefilmt wurde, fuhr mit geringer Geschwindigkeit durch den Bahnhof Udine Richtung Österreich. Wie der italienische Minister für die Beziehungen zum Parlament, Luca Ciriani, gegenüber der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt Rai erklärte, handelte es sich um "selbstfahrende Artilleriefahrzeuge", die für die Ukraine bestimmt und Teil eines militärischen Hilfspakets seien, das von der vorherigen Regierung von Premier Mario Draghi beschlossen und diese Woche geliefert wurde.

Draghis Nachfolgerin, Regierungschefin Giorgia Meloni unterstützt Waffenlieferungen an die Ukraine. Dagegen taten sich ihre beiden Koalitionspartner - Matteo Salvini von der rechten Lega und Silvio Berlusconi von der konservativen Forza Italia - immer wieder mit prorussischen Äußerungen hervor.

"Handfester Skandal"

Der Wehrsprecher der Freiheitlichen Partei, Volker Reifenberger, sprach von einem "handfesten Skandal" und von "rechtswidrigen Waffenlieferungen". Der FPÖ-Abgeordnete machte die Bundesregierung verantwortlich. "Die schwarz-grüne Regierung schafft es einfach nicht, unsere Neutralität zu gewährleisten", so Reifenberger. "Waffenlieferungen in ein kriegführendes Land" dürften nicht durch österreichisches Staatsgebiet gehen.

