Paar bei Extraktion von Cannabis-Öl schwer verletzt

Die 37-jährige Frau und der 29-jährige Mann hatten am Vormittag mit der Herstellung des Öls begonnen. Gegen 10.35 Uhr kam es dann zu der Explosion. Durch die Druckwelle wurden die heiße Flüssigkeit sowie Glassplitter eines danebenstehenden Tisches durch die Luft geschleudert. Die 37-Jährige und der 29-Jährige wurden davon offenbar getroffen und schwer verletzt. Dennoch löschte der Mann den Brand - unterstützt von seiner 28 Jahre alten Schwester. Nachbarn und weitere Familienangehörige versorgten die Verletzten. Anschließend wurden sie vom Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

An der Terrasseneinrichtung, einer Fensterscheibe und an den verwendeten elektrischen Geräten entstanden erhebliche Sachschäden, so die Polizei. Die Höhe könne aber noch nicht genau beziffert werden. CBD steht für Cannabidiol und dieses wird aus Hanfpflanzen gewonnen.