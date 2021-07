Opferanwalt: "Sie hat diese Männer nicht gekannt"

Für eine junge Familie aus Tulln ist die Welt zusammengebrochen, seit sie am Wochenende erfahren musste, dass das tote, vermutlich missbrauchte Mädchen, das auf einem Grünstreifen in der Wiener Donaustadt einfach abgelegt worden war, ihre Tochter, ihre Schwester ist.

Nun liegt es an dem Wiener Rechtsanwalt Florian Höllwarth, als Privatbeteiligtenvertreter die Rechte und Anliegen der Opfer zu vertreten. Höllwarth will im OÖN-Gespräch einige Dinge ins rechte Licht rücken. Es sei "völlig falsch", dass die 13-Jährige mehrfach übers Wochenende einfach "verschwunden" sei. Leonie sei in einer "rebellischen und unangepassten" Phase gewesen und sei bisher ein einziges Mal von zu Hause ausgerissen. "Die Eltern sind damals von sich aus zum Jugendamt gegangen, um sich Hilfe zu holen."

Dass die 13-Jährige regelmäßig mit dem Wissen der Eltern nach Wien fuhr, hat einen guten Grund: Sie und die Eltern stammen aus Wien. Ihre alte Wohnung befindet sich in der Donaustadt, nicht weit vom mutmaßlichen Tatort entfernt. "Sie fuhr am Freitag wieder mit dem Zug dorthin, um sich mit ihrer Freundin zu treffen."

Ihre Eltern – der Vater ist Rettungssanitäter, die Mutter Pflegerin – hatten sich ihren Wunsch vom Eigenheim mit Garten erfüllt und waren mit den Kindern nach Tulln in die Nähe des Bahnhofs gezogen. "Die Zugfahrt nach Wien dauert ca. 20 Minuten", schildert der Anwalt. Am Freitag sei mit der Tochter ausgemacht gewesen, dass sie um 21 Uhr zurückkehrt. Das Mädchen schrieb eine WhatsApp-Nachricht und bat darum, noch eine Stunde länger Zeit zu bekommen. Diese Nachricht war das letzte Lebenszeichen des Mädchens.

Auf der Straße angesprochen

Die 13-Jährige habe die mutmaßlichen Täter nicht gekannt, ist sich der Anwalt sicher. "Sie wurde angesprochen, es waren Zufallsbekanntschaften." Die Eltern erstatteten am Samstag in Tulln eine Vermisstenanzeige. Ob diese überhaupt nach Wien weitergeleitet wurde, ist unklar. Erst als die Eltern in den Medien ein Foto vom Pulli der Tochter sahen, wandten sie sich wieder an die Polizei. Doch dort habe es zunächst nur abwiegelnd geheißen: "Hören Sie auf! Viele haben so einen Pulli an."