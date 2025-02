Opfer um vierstellige Summe gebracht: Fahndung nach Betrüger in Wien

Es handelt sich um zwei Fälle in der Innenstadt und in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er soll angegeben haben, aus Irland oder Großbritannien zu stammen und in Wien ausgeraubt worden zu sein. Er brauche Bargeld für seine Rückreise.

Er soll den Opfern versichert haben, ihnen den an ihn überreichten Betrag mithilfe seiner Bank-App zurückzuüberweisen. Seine irische beziehungsweise britische Herkunft täuschte er mit mutmaßlich gefälschten Urkunden vor. Der Mann wird in fünf weiteren ähnlich gelagerten Fällen als Tatverdächtiger geführt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper