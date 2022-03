Ohne Einschränkungen: Partygäste stürmten Discos

Das erste Partywochenende ohne Corona-Einschränkungen: unbeschwertes Feiern auf der Tanzfläche, keine FFP2-Schutzmasken in den Innenräumen und keine Sperrstunde – "Es wird ein Partywochenende wie vor der Corona-Zeit", sagte David Milwa, Betreiber des Musikparks A1 in Linz, noch am Freitag im OÖN-Gespräch.

In Salzburg lösten die fallenden Corona-Beschränkungen am Freitagabend einen Massenansturm von Nachtschwärmern vor einer Diskothek in Oberndorf (Flachgau) aus. Hunderte Partygäste – darunter zahlreiche aus Bayern – konnten es nicht erwarten, nach Monaten wieder das Nachtlokal zu besuchen. Laut Polizei drängten sich die Partygäste im Eingangsbereich so nahe zusammen, dass mehrere Wartende das Bewusstsein verloren und aus dem Gedränge geborgen werden mussten.

Verletzt wurde bei dem Ansturm niemand. Erst als die Polizei und der Besitzer das Lokal frühzeitig öffneten, beruhigte sich die Situation. Einige Partygäste wurden aber aufgrund des Platzmangels abgewiesen. In anderen Lokalen in der Stadt Salzburg, wo sich vor den Diskotheken meterlange Warteschlangen bildeten, verlief das Wochenende ohne Zwischenfälle.

Aggressive Nachtschwärmer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten Polizeibeamte in der Linzer Altstadt einen aggressiven 16-jährigen Nachtschwärmer auf. Der junge Bosnier, der in Linz wohnt, war stark alkoholisiert und verhielt sich zunehmend provokant, als er nach seinem Identitätsnachweis gefragt wurde. Nachdem sich der junge Mann trotz zahlreicher Ermahnungen weiterhin aggressiv verhielt, legten ihm die Polizeibeamten Hand- und Fußfesseln an. Währenddessen bespuckte er die Polizisten und beschimpfte sie lautstark.

Bei der Durchsuchung wurde unter anderem eine geringe Menge Marihuana vorgefunden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und Aggressivität konnte der Bosnier noch nicht einvernommen werden, gab die Polizeidirektion Oberösterreich gestern bekannt.

Einzig in Wien gilt in den Nachtlokalen nach wie vor die 2G-Regel. Doch diese Regelung hemmte auch in der Bundeshauptstadt die Partylaune in den Clubs am vergangenen Wochenende nicht. Bis zu 1,5 Stunden harrten die Partygäste in der Kälte vor den Nachtlokalen aus, bis am Samstag um 0.00 Uhr die Türen zu den Clubs geöffnet wurden. In Wien war die Polizei ebenfalls verstärkt im Einsatz, denn die Stimmung unter den Wartenden heizte sich am Wochenende immer mehr auf. Die Wiener Berufsrettung verzeichnete in der Nacht von Samstag auf Sonntag zehn Prozent mehr Einsätze als am Wochenende zuvor. (kap)