Trotz behördlicher Quarantäne Freunde zu besuchen oder einkaufen zu gehen, ist strafbar. Das Delikt nennt sich vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, das Gesetz sieht dafür bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe vor und kam in der Pandemie in etlichen Fällen zur Anwendung. Die Justiz in Kärnten hat versucht, den Paragrafen auch auf Menschen anzuwenden, die zwar die Quarantäne nicht brechen, dafür aber beim Contact Tracing unkooperativ sind oder sogar lügen.