Offiziell gibt es 20.000 Obdachlose in Österreich

Knapp 20.000 Menschen in Österreich waren im Jahr 2021 als obdach- oder wohnungslos registriert. Das belegt die Wohnstatistik 2022 der Statistik Austria. 60 Prozent der Obdachlosen halten sich demnach in Wien auf. "Ein Großteil der Befragten nennt als Hauptursache für ihre Wohnungslosigkeit Probleme in Beziehungen oder familiäre Schwierigkeiten", heißt es in einer Pressemeldung der Statistik Austria, die einige Hundert zeitweise von Obdachlosigkeit Betroffene befragt hat. Oft seien familiäre