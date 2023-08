ÖVP-Funktionär in Niederösterreich soll Badegast mit "Vergasen" gedroht haben

Das berichtete die "NÖN" am Samstag. Die Polizei bestätigte, dass es eine Anzeige sowohl wegen Wiederbetätigung als auch gefährlicher Drohung gegeben habe. Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher bereits am 23. August (laut NÖN am 24. August) ereignet haben.

Der Funktionär teilte gemeinsam mit Parteifreunden Werbematerial des ÖAAB, einer Teilorganisation der ÖVP, aus. Nachdem Badegäste Kritik an der nicht gemeldeten Werbeaktion geübt hatten, soll es zu der verbalen Entgleisung gekommen sein.

Die ÖVP Krems habe laut "NÖN" inzwischen Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Der Mann sei aus allen Funktionen des ÖAAB entfernt und als Mitglied der ÖVP gestrichen worden, wird Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier zitiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.