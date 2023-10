ÖVP-Bürgermeister aus Niederösterreich tritt nach Wirbel um Video sofort zurück

Videoaufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich in Sozialen Medien.

Zuvor hatte der Niederösterreichische Lokalpolitiker den Abgang für Ende November angekündigt, was Kritik von der FPÖ hervorrief. Der Clip hatte für Aufsehen und Diskussionen in sozialen Netzwerken gesorgt. Zu sehen ist der Lokalpolitiker u. a. bei der Beschimpfung eines Bewohners.

Lesen Sie dazu auch: "Schlag dich tot": Rabiater Ortschef wird zurücktreten

Im Rücktrittsschreiben verzichtet Bauer zudem - mit Wirkung vom (heutigen) Mittwoch - auf sein Gemeinderatsmandat. Über den sofortigen Abgang des Ortschefs haben am Mittwoch auch "NÖN" und "Heute" berichtet. Bauer fungierte seit 2010 als Bürgermeister der rund 850 Einwohner zählenden Kommune im Weinviertel. Die ÖVP hat im Gemeinderat 13 der 15 Mandate inne.

"Unausweichlicher Schritt"

"Die Vorfälle in Schrattenberg und das öffentlich gewordene Video werfen – unabhängig von der monatelangen Vorgeschichte zwischen dem betroffenen Bürger und der Gemeinde – ein schlechtes Licht auf das so wichtige und verantwortungsvolle Bürgermeister-Amt", teilte ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner in einer Stellungnahme mit. Der Schritt Bauers sei "unausweichlich, um weiteren Imageschaden abzuwenden und zu einer sachlichen Gemeindepolitik für alle Schrattenbergerinnen und Schrattenberger zurückzukehren".

