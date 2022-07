Österreichs Wälder wachsen schneller, als sie geschlägert werden

Trotz negativer Umwelteinflüsse wie Borkenkäfer und Sturmschäden wachsen Österreichs Wälder schneller, als sie für den Holzabbau geschlägert werden. Diese positive Bilanz geht aus der Waldinventur für den Zeitraum 2016 bis 2021 hervor, die das Landwirtschaftsministerium und das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) gestern gemeinsam präsentierten. Insgesamt machen Wälder derzeit 47,9 Prozent des österreichischen Staatsgebiets aus.

"In den vergangenen zehn Jahren hat die Waldfläche jeden Tag um sechs Hektar zugenommen", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Insgesamt sind das vier Millionen Hektar Wald, der meiste Zuwachs entfiel auf die gebirgigen Regionen im Westen Österreichs. Grund dafür waren Aufforstung, aber auch eine natürliche Ausbreitung. "Der Klimawandel führt zwar zu einem Anstieg der Waldgrenze, dieser verläuft aber sehr langsam", erläuterte Peter Mayer, Leiter des BFW. In der Vergangenheit wurden rund zwei Drittel des Zuwachses geerntet, heute sind es 89 Prozent. Auch hier spielen aber Umwelteinflüsse eine Rolle. So müssen zahlreiche Bäume wegen Käferbefalls geschlagen werden.

Die Fichte ist mit rund 46 Prozent weiter der häufigste Baum Österreichs, allgemein geht die Tendenz aber in Richtung Mischwald – laut Mayer wichtig für die Biodiversität. Diese profitiere auch von einem höheren Anteil an Totholz, das Lebensraum für zahlreiche Tierarten bietet. Problematisch sei hingegen, dass durch größere Wildtier-Populationen auch mehr Schäden an den Bäumen entstehen. 420 Hektar seien durch Verbiss geschädigt worden, hier brauche es eine Trendumkehr. Besonders der Aufbau von Schutzwald gestalte sich schwierig, hier komme es auch zu "Schälschäden".

Zur EU-Waldstrategie kündigte Totschnig an, dass er für einen aktiven Schutz und nicht für eine Außernutzungsstellung eintreten werde.