Österreichs Polizisten bekommen flächendeckend Bodycams

In ganz Österreich wird die Anzahl der Geräte in großem Umfang aufgestockt – mittelfristiges Ziel ist eine Vollausstattung aller Dienststellen, sagt Lukas Bedits vom Innenministerium heute, Mittwoch, zu den OÖN. Die genaue Umsetzung, die Anzahl der Geräte pro Organisationseinheit bzw. für die Landespolizeidirektionen und die Ausrollung seien derzeit Gegenstand eines laufenden Projekts im Bereich der Bundespolizeidirektion, so Bedits.