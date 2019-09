Österreichs Feuerwehrdamen bei Weltmeisterschaft in Moskau

Die Athletinnen erzielten bereits in den ersten beiden Einzelwettkämpfen persönliche Bestleistungen. Aufgrund zwei leichterer Verletzungen setzte die Mannschaft beim 400-Meter-Staffellauf alles auf eine Karte und trat mit einer statt zwei Staffelgruppen an, um die verletzten Athletinnen für den nassen Löschangriff zu schonen.

Nun freut sich die Mannschaft auf Kasachstan, das Gastgeberland der nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2020.

Caroline Schaider beim 400 Meter Staffellauf Bild: Feuerwehrsport Austria/Stinglmayr

Oberösterreicherin Ines Schwaiger mit von der Partie

Das erste mal bei der Weltmeisterschaft mit dabei war die 21-jährige Ines Schwaiger aus Garsten (Bezirk Steyr-Land): „Das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft und das gleich in Russland, wo der Feuerwehrsport einen so hohen Stellenwert hat, war ein unglaublich schönes und beeindruckendes Erlebnis. Besonders beim Einzug der Nationen, bei der Nationalhymne im Stadion vor den Wettkämpfen und am Start hatte ich Gänsehaut“, sagte Schwaiger, die in der morgigen Print-Ausgabe der OÖNachrichten als Oberösterreicherin des Tages vorgestellt wird.

Nasser Löschangriff Bild: Feuerwehrsport Austria/Stinglmayr