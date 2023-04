Österreichs Bestattung ist UNESCO-Kulturerbe

Kulturelles Erbe endet nicht bei Denkmälern und Sammlungen von Gegenständen. Es umfasst auch immaterielles Wissen wie Traditionen oder lebendige Ausdrucksformen, die von Vorfahren geerbt und an Nachkommen weitergegeben werden. Etwa jenes der 528 Bestatterinnen und Bestatter in Österreich. Das wurde von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt.

Eine Anerkennung, über die sich auch die 151 oberösterreichischen Bestatterinnen und Bestatter freuen, sagt Landesinnungsmeister Martin Dobretsberger. „Trauerkultur gibt Halt, ist sinnstiftend und wertvoll für den Einzelnen sowie für die Gemeinschaft – es ist unsere Aufgabe, sie weiterzuentwickeln und lebendig zu halten“, so Dobretsberger.

Teil der menschlichen Kultur

Das Bestatten gehört zu den wesentlichen Elementen menschlicher Kultur und ist Bestandteil im Leben jedes Menschen. Bestatter sind die aktiven Trägerinnen und Träger der Bestattungs- und Friedhofskultur, die geprägt sind von lokalen und religiösen Ritualen, welche über die offiziellen Vorschreibungen hinausgehen. Dabei begleiten die Bestatterinnen und Bestatter Menschen bei ihrem letzten Abschied, unter Berücksichtigung der verschiedenen Ausdrucksformen des gemeinsamen Trauerns und Abschiednehmens sowie religiöser als auch individueller Ansprüche.

Bestatter seien zentrale Akteure, die ihr Wissen nicht nur erhalten und weitergeben, sondern auch fortwährend anpassen müssten, heißt es dazu in der Begründung der UNESCO. "Waren bis ins 19. Jahrhundert die vielfach durch religiöse Vorschriften und an der Aristokratie orientierten Bestattungspraktiken und Riten vorherrschend, kommt es insbesondere in den letzten 20 Jahren zur verstärkten individualisierten Gestaltung und Ausführung der Beisetzung, die immer wieder neue Kenntnisse benötigen (Bsp. Baumbestattungen). Neben den Entwicklungen der Praktiken über die Zeit kennen Bestatterinnen und Bestatter auch viele lokale und regional unterschiedliche Abläufe der Trauerfeier."

