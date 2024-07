Österreicherin (24) starb bei Unfall auf Brennerautobahn bei Trient

Die 24-jährige Frau, ihr Partner und das einjährige Kind waren mit dem Auto auf Höhe des Flughafens in Richtung Süden unterwegs gewesen und kollidierten bei der Einfahrt auf einen Rastplatz mit einem geparkten Lkw. Die Frau am Beifahrersitz verstarb noch am Unfallort, während der Mann am Steuer schwer verletzt wurde.

Auch das einjähriges Kind wurde verletzt, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen sei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert. Weitere Angaben zur Identität des Todesopfers und der Verletzten lagen vorerst nicht vor.

Die Autobahn blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. In Folge kam es zu langen Staus zwischen Bozen Süd und Rovereto Nord.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.