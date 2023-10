Österreicher sprang vom Schloss Miramare ins Meer: 1.000 Euro Strafe

Der Tourist in Unterhemd und Shorts sprang aus einer Höhe von etwa zehn Metern ins Meer, das Video wurde auf Instagram gepostet.

Der Tourist in Unterhemd und Shorts sprang aus einer Höhe von etwa zehn Metern ins Meer, das Video wurde auf Instagram gepostet. Der Mann wurde von den Carabinieri identifiziert und bestraft, weil das Baden in der Nähe des Miramare-Schlosses verboten und weil er über ein Denkmal geklettert ist, berichtete die Triester Tageszeitung "Il Piccolo". Über die Herkunft des Touristen in Österreich gab es keine Angaben.

Im Video sieht man die drei Männer auf ihren Fahrrädern am Schloss ankommen. Einer von ihnen klettert auf die niedrige Mauer, die die Promenade am Meer schützt, und springt ins Meer. Sobald er das Ufer erreicht, verschwindet er mit seinen beiden Freunden. Die Direktion des Museums Miramare kontaktierte daraufhin die Carabinieri, die die drei Männer schnell identifizierten konnten.

