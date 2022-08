Österreicher Anca & Lucca sind neue Magie-Weltmeister

Anca & Lucca, seit 2015 amtierende Vize-Weltmeister, holten sich als einzige Österreicher unter 110 Künstlerinnen und Künstlern bei der Weltmeisterschaft des Internationalen Verbands Magischer Gesellschaften (FISM) im kanadischen Quebec die Goldmedaille. Die Jury und das Publikum nahmen sie mit ihrem mystisch-humoristischen Act "The Mind-Reading Revolution" für sich ein.

"Nun auch noch die Goldmedaille zu erringen, ist einfach unglaublich!", freuten sich die Künstler laut einer Aussendung bei ihrer Rückkehr in Schwechat am Montag.

Seit 2015 hatten sich die Vertreter des Magischen Cercle Wien bei allen FISM-Welt- und -Europameisterschaften qualifiziert, sie sind außerdem die mit den meisten FISM-Medaillen ausgezeichneten Mentalmagier. Nach Magic Christian (1973, 1976, 1979), Thommy Ten & Amelie van Tass (2015) und Bill Cheung (2018) sind sie die vierten Weltmeister der Zauberkunst aus Österreich.

Hierzulande werden Anca & Lucca ab 2. September in der Salonmagie-Show "Der Salon des Staunens" im Park Hyatt Vienna zu sehen sein, am 16. April 2023 findet die Theatershow "Anca & Lucca - The Mind-Reading Revolution" im Wiener Theater Akzent statt.