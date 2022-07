"Brand Baum, Flur, Böschung" – unter diesem Einsatzstichwort rückten Feuerwehren allein am Montag in Oberösterreich vier Mal aus. Die anhaltende Trockenheit und die Hitze begünstigen die Waldbrandgefahr – nicht nur in Südeuropa, wo die Brände so massiv sind, dass die Rauchsäulen sogar auf Satellitenbildern aus dem Weltall sichtbar sind – sondern auch hierzulande.

Am Wochenende standen am Brunnkogel im Höllengebirge bei Temperaturen jenseits der 30 Grad mehr als 100 Kräfte stundenlang in unwegsamen Gelände im Einsatz, nachdem in etwa 600 Metern Seehöhe Feuer ausgebrochen war. Es wird nicht der letzte Einsatz dieser Art bleiben.

Kleine Unachtsamkeit genügt

"Die Waldbrandgefahr ist heuer deutlich höher als noch vor zehn Jahren", sagt Felix Montecuccoli, Präsident der Land & Forst Betriebe Österreich am Montag im Ö1-Mittagsjournal. Grund dafür sind der Klimawandel und die Wetterextreme, die er mit sich bringt. So sind Wälder, die durch Borkenkäfer, Stürme oder Schneebruch beschädigt sind, besonders anfällig. Trockene Böden, abgestorbenes Gras und zu geringe Niederschläge wirken wie Zunder. Es genügt eine kleine Unachtsamkeit, um einen Waldbrand auszulösen.

Schon im ersten Halbjahr 2022 gab es an die 150 Waldbrände, in den trockensten Jahren 2019 und 2020 waren es mehr als 200. Bei elf Waldbränden war heuer jeweils eine Fläche von mehr als einem Hektar betroffen, das ist jetzt schon ein trauriger Rekord. In den trockenen Jahren 2019 und 2020 gab es je sechs solcher großen Waldbrände.

"Keine Glasfalschen und Dosen zurücklassen"

Montecuccoli appellierte an alle Waldbesucher, achtsam zu sein und einige Regeln zu beachten. Man sollte in Wäldern keinesfalls rauchen. Ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette können derzeit bereits ausreichen, um ein folgenschweres Feuer auszulösen.

"Lassen Sie auch keine Glasflaschen oder Dosen im Wald zurück", so Montecuccoli. Auch offene Feuer sind zu vermeiden und Lagerfeuer in den meisten Bezirken kraft Waldbrandschutzverordnungen ohnehin verboten. Bei Ausflügen in den Wald sollte auch das Auto nicht auf trockenem Gras geparkt werden. „Schon ein heißer Auspuff genügt für einen Brand“, mahnen die Fachleute der Land&Forst Betriebe Österreich.

Video: In ganz Oberösterreich ist am vergangenen Donnerstag die Waldbrandschutz-Verordnung in Kraft getreten. Das bedeutet, dass im gesamten Bundesland offenes Feuer und das Rauchen im Wald verboten ist.