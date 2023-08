Österreich spendete 98 Millionen Euro für die Ukraine

Michael Opriesnig (Vorstand Nachbar in Not), Lisa Zuckerstätter (Leiterin Humanitarian Broadcasting ORF) und Andreas Knapp (Vorstand Nachbar in Not)

Von einem Einsatz, den es so "noch nie gegeben" habe, hat am Mittwoch in Wien Rot-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig über die Hilfsaktion Nachbar in Not - "Hilfe für die Ukraine" gesprochen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Österreicherinnen und Österreicher 56 Mio. Euro gespendet. Da die Bundesregierung bis Ostern 2022 alle Spenden mit Mitteln aus dem Auslandskatastrophenfonds verdoppelte, ergibt sich eine Summe von 98 Mio. Euro.

Größenordnung und Dauer seien einzigartig, so Opriesnig im Bilanz-Pressegespräch der Nachbar-in-Not-Aktion "Hilfe für die Ukraine". Diese ist noch am Tag des Angriffs angelaufen. Derzeit würden 59 Hilfsprojekte in der Ukraine und in Nachbarländern finanziert.

"Wir brauchen den langen Atem"

Auch der Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich, Andreas Knapp, zeigte sich von der Spendenbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher begeistert. "Wir brauchen aber den berühmten langen Atem", sagte er. Die Hilfe müsse andauern. "Wenn wir jetzt aufhören, würde vieles zusammenbrechen."

Besonders dramatisch ist laut Knapp die Lage für zwei "vulnerable Gruppen": Ältere und Kinder. Pflegebedürftige Menschen seien zum Teil noch in umkämpften Gebieten, soweit wie möglich kümmerten sich mobile Pflegerinnen und Pfleger. Etliche ältere Menschen - "bei uns wäre das die rüstige Rentnergeneration" - seien allein, "die Söhne im Krieg, die Töchter mit ihren Kindern ins Ausland geflohen". Ihre Gärten, die auch der Selbstversorgung dienten, könnten oft nicht mehr gepflegt werden.

Brennmaterial für den Winter

Für Kinder habe man in sicherer Umgebung Räume geschaffen, "wo Kinder Kinder sein können", so Knapp. Hier würden auch besonders starke Traumatisierungen möglichst frühzeitig erkannt.

Durch die Spenden der Österreicherinnen und Österreicher könne auch Brennmaterial besonders für den Winter zur Verfügung gestellt werden, sagte Knapp weiter und verwies auf verminte Wälder, die es den Menschen unmöglich machen würden, Holz zu sammeln. Ein Fokus werde auch auf die Reparatur von Dächern und Fenstern gelegt.

"Wir kennen Zahlen, Daten und Fakten. Aber wenn man mit den Menschen vor Ort redet und die Einzelschicksale hört, kommt das emotionale Grauen", sagte Knapp. Trotzdem sei die Resilienz der Ukrainerinnen und Ukrainer "gewaltig".

Nachbar in Not wurde 1992 auf Initiative des ORF gemeinsam mit Caritas und Rotem Kreuz gegründet, um der notleidenden Bevölkerung im ehemaligen Jugoslawien zu helfen. Heute arbeiten acht Organisationen zusammen, neben der Caritas und dem Roten Kreuz der Arbeiter-Samariter-Bund, Care, Diakonie, Hilfswerk International, Malteser und Volkshilfe.

