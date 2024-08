Österreich bleibt das Sommerwetter erhalten

Am Nachmittag bilden sich im Bergland zwar ein paar Quellwolken, Schauer oder Gewitter entstehen aber nur vereinzelt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 27 bis 34 Grad.

Das Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und heißen Temperaturen setzt sich am Samstag fort. Im Bergland bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken und besonders im Westen sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen entsprechen fast exakt jenen des Vortages.

Der Sonntag wird fast eine Wiederholung des Vortages: Er startet verbreitet sonnig und trocken, ab Mittag entstehen zunächst über dem Bergland im Westen und in Alpenhauptkammnähe ein paar größere Haufenwolken, die vereinzelt in Schauern oder Gewittern enden. Die Thermometer klettern auf 26 bis 34 Grad.

Sommerwetter auch zum Wochenstart

Zum Wochenstart setzt sich das Sommerwetter fort. Nur im Westen werden ab Mittag die Quellwolken immer mächtiger und bis zum Abend ist vor allem in Tirol, in Vorarlberg, in Osttirol und Salzburg sowie auch in weiten Teilen Ober- und Niederösterreichs und in der westlichen Steiermark mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Sonnig und trocken bleibt es im äußersten Osten und Süden. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich.

Bis Dienstagnachmittag überwiegt in allen Landesteilen sonniges Wetter. Am Nachmittag werden jedoch vor allem im Westen und Norden die Wolken dichter und mit ihnen sind hier lokale Regenschauer, an der Alpennordseite auch Gewitter einzuplanen. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf 23 bis 35 Grad, mit den höheren Werten in der Osthälfte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper