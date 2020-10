Österreich bei Corona-Toten im EU-Vergleich im Mittelfeld

Trauriger Spitzenreiter bei der kumulierten Anzahl der Todesfälle in den vergangenen 14 Tagen ist Tschechien mit 12,3 Toten je 100.000 Einwohner, wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC Dienstagmittag verlautbarte. Österreich - zu diesem Zeitpunkt waren erst 988 Verstorbene ins EU-Register eingespeist - hielt bei 1,3.

Nach Tschechien die höchsten Todesraten innerhalb der letzten beiden Wochen wiesen Belgien, Ungarn und Rumänien mit 5,8, 5,5 bzw. 5,2 Fällen je 100.000 Einwohner auf. Knapp 211.000 Personen sind in der EU und im Vereinigten Königreich bisher an den Folgen von Covid-19 gestorben. In absoluten Zahlen die meisten Todesfälle gab es mit knapp 45.000 in Großbritannien. Rund 37.500 Patienten sind bisher in Italien gestorben, jeweils etwas mehr als 35.000 in Spanien und in Frankreich.

Was die kumulierte Anzahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen binnen 14 Tagen betrifft, hat Belgien mit 1.390,9 Betroffenen je 100.000 Einwohner Tschechien (1.379,8) mittlerweile an der Spitze abgelöst. Auf den Plätzen folgten Dienstagmittag Luxemburg (760,4), Slowenien (732,8) und die Niederlande (694,1). Österreich hielt in dieser Statistik bei 321,8 Covid-19-Fällen je 100.000 Einwohner.