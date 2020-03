Coronavirus: 21 bestätigte Infektionen in Österreich

Zwei der insgesamt 21 bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (Stand Dienstagvormittag) sind in Wien aufgetreten. Es handelt sich um ein Paar, das nach einem Italien-Aufenthalt in die Bundeshauptstadt zurückgekehrt sei und sich jetzt bei den Behörden gemeldet hatte, sagte Andreas Huber, Sprecher des Wiener Krisenstabs in Sachen SARS-CoV-2.

"Das Paar ist vorige Woche in Italien auf Urlaub gewesen", berichtete Huber, wo genau, blieb vorerst unklar. Die Betroffenen hätten sich nunmehr gemeldet und seien vom Ärztefunkdienst wie vorgesehen zuhause untersucht worden. Die Proben hätten bei beiden einen positiven Befund ergeben, worauf "beide mit leichterer Symptomatik in häusliche Absonderung an ihrer Wohnadresse" genommen worden seien.

In Österreich befinden sich laut Anschober weiterhin rund 350 Menschen in Quarantäne. Meist handelt es sich dabei um Personen, die engen Kontakt mit am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten und als Vorsichtsmaßnahme auf behördliche Anweisung abgesondert wurden, hatte es am Montag vom Einsatzstab im Innenministerium geheißen. "Ich appelliere daran, die Geduld zu haben. Wir haben eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen. Unser Grundkonzept ist die Ausbreitung auf Basis des jeweiligen Erkrankungsfalles und des Umfelds zu unterbinden", sagte der Minister vor dem Gesundheitsausschuss. Er habe den Eindruck, dass die meisten Betroffenen geduldig seien.

Für die Bekämpfung des Virus sei man derzeit bei der Erarbeitung zusätzlicher Maßnahmen, "da werden wir morgen beim Ministerrat einiges mehr sagten können", kündigte Anschober an und verwies zudem auf eine Sitzung des medizinisch-wissenschaftlichen Beraterstabs, der heute um 16 Uhr im Gesundheitsministerium zusammenfinden soll.

Weltweit sind es inzwischen über 90.000 bestätigte Fälle und über 3.100 Todesfälle. "Wir haben eine positive Nachricht. Die Zahl der Neuerkrankungen in China ist so gering, wie sie seit Beginn der Corona-Krise noch nie war", sagte Anschober, denn in der Provinz Hubei, dem Epizentrum der Epidemie, habe es 114 Neuerkrankungen in den vergangenen 24 Stunden gegeben, in China insgesamt 125 Fälle, und dies bedeute, dass in den restlichen 30 Provinzen praktisch keine Neuerkrankungen mehr registriert wurden. "Jedoch gibt es insgesamt 4.300 Fälle in Südkorea mit über 600 neuen Fällen in den vergangenen 24 Stunden", verwies der Minister auf den Umstand, dass sich die Epidemie-Zentren inzwischen verschoben haben. "In der EU ist Italien das Hauptproblem mit über 2.000 Erkrankungen und 54 Todesfällen", und das sei ein sehr starkes Wachstum. Italien mache im gesamten EU- und EWR-Raum damit rund 70 Prozent der Erkrankungen und über 90 Prozent der Todesfälle aus - "Italien ist das Zentrum der Verbreitung in Europa", folgerte Anschober.

Das Coronavirus kann nach Einschätzung der Industriestaaten-Organisation OECD die Weltwirtschaft aus der Spur bringen. Sollte sich die Lage nicht bessern, könnte das Wachstum dieses Jahr auf eineinhalb Prozent fallen, teilte die OECD am Montag mit. Das wäre etwa die Hälfte des erwarteten Plus vor Ausbruch des Virus. OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone sprach vom "größten Wirtschaftsrisiko seit der Finanzkrise".

Boone sagte, dass die globale Wirtschaft schon vor dem Virus durch Handelsstreitigkeiten und politische Spannungen geschwächt war: "Das Virus ist ein zusätzlicher Schlag", sagte Boone.

Das Szenario für Europa

In China haben sich bisher mehr als 80.000 Menschen mit dem Virus infiziert, rund 3000 Personen sind daran gestorben. Das Wirtschaftswachstum in China dürfte sich laut OECD wegen des Virus deutlich verlangsamen. Die Ökonomen rechnen hier 2020 nur noch mit 4,9 Prozent, nachdem es 2019 noch 6,1 Prozent waren.

In Europa treffe es vor allem Italien, sagte OECD-Ökonomin Isabell Koske. Da Italien eng mit anderen Staaten verflochten sei, müsse man in der gesamten Eurozone mit Auswirkungen rechnen.

Die Industriestaaten-Gruppe empfiehlt höhere staatliche Ausgaben, um dem Konjunkturrückgang entgegenzuwirken. Sie stößt damit auf offene Ohren. Die Finanzminister der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) wollen in dieser Woche über die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs für das Wirtschaftswachstum sprechen. "Es wird eine konzertierte Aktion geben", kündigte der französische Finanzminister Bruno Le Maire an. Die EU wird laut Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni all ihre politischen Möglichkeiten nutzen, um das Wachstum gegen Risiken abzusichern. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier deutete an, dass Berlin nicht untätig bleiben will: "Wir dürfen nicht zulassen, dass Corona unseren Wirtschaftsaufschwung kaputt macht." Die OECD halbierte ihre Prognose für das deutsche Wachstum 2020 auf 0,3 Prozent. Die Europäische Zentralbank gab sich zurückhaltend. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte, man sei wachsam und vorbereitet, dürfte aber nicht die Ruhe verlieren. Ob und wie die Notenbanken tatsächlich reagieren werden, ist offen. An den Finanzmärkten wird die deutlichste Reaktion noch der US-Notenbank Fed zugetraut. Sie verfügt über den größten Zinssenkungsspielraum.

Neuheiten aus Genf werden im Internet präsentiert

Nach der Reisemesse ITB in Berlin wurde gestern die ab 11. März geplante Internationale Handwerksmesse (IHM) in München mit 1000 Ausstellern und mehr als 100.000 Besuchern abgesagt.

Zum 90. Mal hätte heuer der Genfer Autosalon seine Tore geöffnet, hätte sich das Coronavirus nicht ausgebreitet. So musste der Veranstalter die Traditionsmesse absagen. Aus der Not heraus präsentieren die Autohersteller ihre Neuheiten nun per Livestream. >> Hier geht es zu den Videos.

Auswirkungen der Epidemie spüren fast alle Branchen. So kostet das Coronavirus die europäische Tourismus-Branche jeden Monat eine Milliarde Euro an Umsatz, sagte EU-Wirtschaftskommissar Thierry Breton. Auf dem Flughafen Wien wird "vorsorglich" ein Sparpaket geschnürt. Bei den Passagieren gebe es einen deutlichen Einbruch, hieß es gestern.

