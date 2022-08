ÖBB suchen pro Jahr 3000 neue Mitarbeiter

Trotz Krisen brummt der Arbeitsmarkt noch. So brauchen allein die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wegen eines anstehenden Generationenwechsels jährlich 3000 neue Mitarbeiter bis 2027. Insgesamt arbeiten bei Postbus und Bahn 42.000 Menschen, von denen in den nächsten Jahren ein Viertel in Pension geht. Dazu gibt es noch 2000 Lehrlinge.

Die Personalsuche sei eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Denn die Einstellung von Talenten mache den Konzern flexibler und wettbewerbsfähiger, sagt ÖBB-CEO Andreas Matthä. "Jeder Job bei den ÖBB ist sicher, krisenfit und gut fürs Klima." In Oberösterreich werden jährlich 340 neue Mitarbeiter benötigt, bis 2027 also rund 2000 Beschäftigte. Bundesweit werden zudem pro Jahr rund 600 neue Lehrlinge aufgenommen – für insgesamt 27 verschiedene Berufe.

"Dass die ÖBB eine lange Tradition und gleichzeitig viel Zukunft haben, zeigt sich auch in der Vielfalt der Jobs in 130 Berufsgruppen", sagt Matthä. Einerseits gibt es klassische Eisenbahner-Berufe wie Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter und Fahrdienstleiter, bei den Postbussen auch Buslenker. Auch IT- und Technik-Spezialisten sind sehr gefragt. Quereinsteiger seien ebenso willkommen.