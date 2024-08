ÖBB-Railjet erfasste Auto auf Bahnübergang in Seekirchen

Der Wagen wurde am Heck vom Zug erwischt.

Eine 20-Jährige überquerte mit ihrem Wagen beide Gleise, als sich zur selben Zeit die Bahnschranken schlossen. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer einen Crash mit dem Heck des Autos nicht mehr verhindern. Die Lenkerin sprang noch rechtzeitig aus dem Pkw, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Wagen wurde schwer beschädigt, das Triebfahrzeug hatte dagegen nur leichte Dellen im Frontbereich. Der Zugverkehr war für rund eine dreiviertel Stunde unterbrochen.

ÖBB warnen

Wie die ÖBB in einer Stellungnahme warnten, bestünde bei Gleisanlagen Lebensgefahr, sobald das Rotlicht aufleuchte. Sollte man trotzdem mit dem Auto eingeschlossen werden, gebe es nur eine Möglichkeit: "Gas geben und den Schranken durchbrechen", so Sprecher Robert Mosser. Die Schranken seien so konzipiert, dass sie dabei abbrechen oder knicken.

Lokalisierung: Der Unfall passierte im Gemeindegebiet von Seekirchen am Wallersee

