ÖBB-Nightjet fährt ab Sommer an die Adria-Küste

Die Verbindung wird ab Wien und München im Zeitraum von 10. Juni bis 9. September 2023 angeboten, teilten die ÖBB mit. Der NJ 40233 wird von Wien über Bruck/Mur, Klagenfurt, Tarvis, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica und Pesaro bis nach Ancona geführt. Der NJ 295 fährt von München über Salzburg und ab Villach gemeinsam mit dem NJ 40233 nach Ancona. Tickets für die Nightjet-Verbindungen sind im Sitzwagen ab 28,80 Euro, im Liegewagen ab 48,10 Euro und im Schlafwagen ab 67,30 Euro pro Person und Richtung erhältlich.

Wegen umfangreicher Bauarbeiten in Italien kann die Verbindung von Bologna über Florenz nach Rom vom 10. Juni bis 9. September 2023 nicht angeboten werden. Reisende Richtung Rom und Florenz können ab Bologna in die Züge der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia einsteigen.

Seit dem 11. Dezember verkehrt ein Nachtzug von Wien nach Genua. Der Nightjet fährt täglich vom Hauptbahnhof in Wien um 19:18 Uhr ab. Planankunft in Genova Piazza Principe ist um 09:38 Uhr, es geht auch noch weiter nach La Spezia. Zurück geht es um 19:50 ab Genua mit Planankunft um 08:52 Uhr in Wien.

