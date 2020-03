ÖBB dünnt Reisezugverkehr aus

Die ÖBB haben am Sonntag darüber informiert, dass aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen der Reisezugverkehr innerhalb Österreichs zunehmend ausgedünnt werden wird - ähnlich einem Fahrplan am Wochenende. "Wir werden alle wichtigen Verbindungen, gerade in und um die Ballungszentren aufrechterhalten", so ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald. Details darüber, wie der Fahrplan genau aussehen wird, lagen vorerst nicht vor.

Die Mitarbeiter sind angehalten die Züge und Busse nur noch betriebsnotwendig zu führen. Ebenso wird die Reduktion der Anwesenden an den österreichweit 60 Personenkassen auf ein absolutes Minimum zurückgefahren, um das Ansteckungsrisiko weiter zu reduzieren.

Aufgrund der jüngsten Anweisungen der Bundesregierung könnte derzeit noch keine Einschätzung getroffen werden, welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf die Bautätigkeiten der ÖBB-Infrastruktur hat. "Wir werden uns mit den Baufirmen abstimmen und die aktuelle Lage besprechen. Derzeit können wir noch keine weitere Einschätzung abgeben." Auch wird es für Teile der Mitarbeiter bei den ÖBB Catering-Auftragnehmern zu Kurzarbeit kommen. Durch die Einstellung vieler internationaler Verbindungen und Verkehre sei dieser Schritt in Absprache mit allen Beteiligten gemeinsam getroffen worden.

Infos auf http://www.oebb.at/

Westbahn stellt mehrere Verbindungen ein

Die private Westbahn hat schon am Freitag bekannt gegeben, ihr Angebot zu reduzieren. Mit Sonntag, 15. März, wurden mehrere Verbindungen eingestellt. "Im Wesentlichen sind wir damit im Zwei-Stunden-Takt unterwegs und bieten täglich jeweils acht Verbindungen pro Richtung Wien – Salzburg bzw. Salzburg – Wien", heißt es von den Verantwortlichen. Sobald die Gesamtsituation sich ändert, wird man das Angebot wieder anpassen. >> Zum Fahrplan

In Linz gilt der Ferienfahrplan

In Linz gilt ab Montag auf allen Linien bis aus weiteres der Ferienfahrplan, teilte die Linz AG am Sonntagabend mit. Die Nachtlinien – N82 (Straßenbahnlinie Universität – solarCity), N83 (Buslinie Hafen – Neue Heimat), N84 (Hauptbahnhof – Schloss Traun) stellen beginnend mit der kommenden Woche (ab 16.3.2020) den Betrieb bis auf weiteres ein.