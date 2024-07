ÖAMTC warnt Autofahrer: "Die Bayern kommen"

Die Tiroler Transitrouten, vor allem der Fernpass und die Brenner Autobahn, verzeichneten in den ersten Urlaubswochenenden den Hauptteil der Verzögerungen im Reiseverkehr. “Bis jetzt blieb es auf der Tauern Autobahn (A10) verhältnismäßig ruhig. Die wirkliche Nagelprobe steht aber erst an den nächsten Wochenenden bevor. Wir rücken wieder aus, um Pannenfahrzeuge möglichst schnell aus sensiblen Bereichen entfernt werden können. Die A10 soll im Interesse der Anrainergemeinden zweispurig befahrbar bleiben”, erklärt ÖAMTC-Pannenfahrer Florian Thaler seinen Wochenend-Einsatz.

Zunahme des Rückreiseverkehrs Richtung Norden

Die Rückreiseströme Richtung Norden setzten schon an den vergangenen Wochenenden ein. Urlaubende, die die Vorsaison nutzen, sind schon am Rückweg. Außerdem enden auch schon die Ferien in den ersten deutschen Bundesländern.

Die wichtigsten Staustrecken

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereiche Velden, Bad Sankt Leonhard - Wolfsberg

A4, Ost Autobahn, Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Baustellenbereich Ort im Innkreis

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Gegenverkehrsbereiche Inzersdorf – Klaus, Treglwang - Trieben, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, im Raum Salzburg, Baustellenbereich Reittunnel und Eben im Pongau, vor der Mautstelle St. Michael im Lungau, sowie vor dem Katschberg- und Tauern Tunnel

A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg

S6, Semmering Schnellstraße, einspuriger Gegenverkehrsbereich Gloggnitz – Spital am Semmering

B179, Fernpass Straße, im gesamten Streckenverlauf zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Staus in den angrenzenden Regionen

In Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) muss man mit Staus und Verzögerungen rechnen.

Reisende müssen sich auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb oder auch an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien gedulden.

Bei Hitze konzentriert fahren

ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger rät, die Fahrt – wenn möglich – früh morgens oder am Abend anzutreten, wenn die Temperaturen zumindest etwas niedriger sind. Während der Fahrt sollte das Fahrzeug nicht zu extrem runtergekühlt werden, denn große Temperaturunterschiede beim Aus- & Einsteigen belasten den Körper. Weitere Tipps der Verkehrspsychologin: Gelassen bleiben, viel alkoholfreie Flüssigkeit trinken und leichte Kost essen.

