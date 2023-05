Ochse attackierte Steirer und flüchtete durch den Grundlsee

Drei Ochsen sind am Freitag einem Bauern in Grundlsee (Bezirk Liezen) weggelaufen. Einen von ihnen, ein 300 Kilogramm schweres Tier, fand ein 68-jähriger Nachbar im Garten seines Einfamilienhauses. Als er versuchte, den Ochsen zu beruhigen, ging dieser zum Angriff über. Nicht einmal ein Sprung in ein Bachbett rettete den Steirer, der Ochse fügte ihm laut Polizei mehrere Verletzungen zu. Alle drei entlaufenen Ochsen waren aggressiv und wurden getötet.

Der Ochse, der den Nachbarn angegriffen hatte, schwamm anschließend durch den Grundlsee zum gegenüberliegenden Ufer, wo er von Bauern und der Polizei gestellt wurde. Ein Revierjäger erlegte ihn. Die beiden anderen Jungochsen wurden von einem pensionierten Fleischhauer mit einem Schussapparat getötet. Der Eigentümer der Ochsen hatte der Tötung zugestimmt, weil sich die Tiere schon in der Vergangenheit aggressiv verhalten hatten. Der verletzte 68-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Bad Aussee eingeliefert.

