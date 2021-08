Oberösterreichischer Biker in der Steiermark tödlich verunglückt

Er war laut Polizei auf der Gesäuse Straße (B146) kommend in Richtung Admont (Bezirk Liezen) gefahren, als er in einer Rechtskurve stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.