Oberösterreicherin bei Unfall in Straßwalchen schwer verletzt

In Straßwalchen im Flachgau ist es am Dienstagabend bei schlechtem Wetter zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B1 gekommen. Laut Polizei wurde eine 58-jährige Autofahrerin aus Oberösterreich in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der zweite Wagen landete in einem angrenzendem Feld. Die 48-jährige Lenkerin aus dem Flachgau wurde ebenfalls verletzt. Die beiden Frauen wurden von Rettungskräften in Spitäler gebracht. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.