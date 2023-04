Oberösterreicher prallte beim Paragleiten gegen Eisenzaun

Der Paragleiter ist am Gaisberg verunglückt. (Symbolbild)

Ein Paragleiter ist am Freitag zu Mittag am Salzburger Gaisberg gegen einen rund zweieinhalb Meter hohen Eisenzaun geprallt, der um einen Sendemasten errichtet ist. Der verletzte 32-jährige Pilot aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) wurde vom Notarzthubschrauber C6 ins UKH Salzburg geflogen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei beim Anflug auf den Startplatz Nord nach einer starken Linkskurve. Der Mann habe einen Überflug knapp über dem Gipfel des Berges versucht.

