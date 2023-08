Oberösterreicher bei Pkw-Zusammenstoß im Salzburger Pinzgau verletzt

Ein 55-jähriger Oberösterreicher war mit seiner 51-jährigen Frau auf der B311 in Richtung Zell am See unterwegs, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Er kollidierte mit dem Wagen einer 51-jährigen Pinzgauerin.

Der verletzte Oberösterreicher wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Salzburg geflogen, die Pinzgauerin mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gefahren. Die 51-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Während des Rettungseinsatzes musste die B311 für rund eine Stunde gesperrt werden.

