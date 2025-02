Oberösterreicher (9) bei Skiunfall auf der Planai schwer verletzt

Der Jugendliche war den Funpark mit mehreren Schanzen hinabgefahren und absolvierte einige Sprünge. Hinter einer der Kuppen befand sich der Bub. Der 18-Jährige sah ihn nicht rechtzeitig, sprang und rammte ihn noch im Sprung, so die Polizei.

Während der Skifahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich unverletzt blieb, erlitt der Neunjährige schwere Verletzungen. Er wurde von der Crew des Rettungshubschraubers in das Klinikum Schwarzach geflogen und stationär aufgenommen. Laut Polizei sind noch weitere Erhebungen zum Unfallhergang nötig.

