Zahl der Spitalspatienten in Österreich wieder über 100

112 Personen waren mit Covid-19 in Krankenhausbehandlung, 16 davon auf Intensivstationen, teilten Innen- und Gesundheitsministerium in ihrem täglichen Update mit (Stand 9.30 Uhr). Die vergangenen Tage war die Zahl der Hospitalisierten bei knapp unter 100 stabil gewesen.

Innerhalb der vergangen 24 Stunden gab es 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der bisherigen Todesfälle blieb mit 711 gleich. Bisher gab es 19.743 positive Testergebnisse, 17.659 ehemals Erkrankte sind bisher wieder genesen. Damit lag die Zahl der aktiven Fälle bei 1.373 Personen, ein Plus von 28 Fällen zum Vortag.

Die meisten Neuerkrankungen gab es mit 38 in Wien, gefolgt von 32 in Oberösterreich. Sieben Fälle kamen in Niederösterreich hinzu, fünf in der Steiermark, drei in Salzburg, zwei im Burgenland und einer in Tirol.

Cluster nach Schulfeier in Neukirchen

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich meldete am Montagnachmittag 32 neue Fälle. Aktuell gibt es in dem Bundesland 488 Infizierte, 40 davon befinden sich in einem Spital, zwei müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Am Wochenende war ein neuer Cluster hinzugekommen. Bei einer privaten Abschlussfeier der Neuen Mittelschule Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) haben sich bisher 14 Menschen - zehn Schüler und vier Personen aus dem Umfeld - infiziert. Inzwischen wurden 200 Testungen durchgeführt, die noch ausgewertet werden, hieß es am Montag.

Weiter leicht zugenommen hat jene Anzahl der Fälle, die Reiserückkehrern zugeordnet werden. Bisher sind es 71, die wiederum 48 aus ihrem Umfeld angesteckt haben. Der "Freikirchen"-Cluster blieb mit 243 Personen weiter konstant. Die Reproduktionszahl für Oberösterreich lag am Montag bei 1,01 und war damit leicht besser als der Österreichwert von 1,09.

Maskenpflicht: Haberlander für "Oberösterreich-Modell"

Die für Gesundheit zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) empfahl angesichts der bevorstehenden Entscheidung zur Maskenpflicht in Österreich der Bundesregierung, das Oberösterreich-Modell zu übernehmen.

"Wir sehen an den Zahlen, dass die Maskenpflicht wirkt. Die Reproduktionsrate lag bei der Entscheidung zur Wiedereinführung bei über zwei und ist in den letzten Tagen gesunken", meinte sie in einer Presseaussendung. In Oberösterreich gilt seit 9. Juli wieder die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Bereichen wie Geschäften, Amtsgebäuden oder beim Betreten von Lokalen zu tragen.

In Salzburg sind zwei weitere Spitäler vom Coronavirus betroffen. Im Krankenhaus Tamsweg und im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Landeshauptstadt wurden mehrere Ärzte und Pfleger in Quarantäne geschickt. Bereits am Freitag war eine Patientin im Salzburger Landeskrankenhaus positiv auf Covid-19 getestet worden - ebenfalls mit Folgen für das Spitalpersonal. >> Einen ausführlichen Artikel dazu lesen Sie hier

Bei zwei der aktuellen, kleineren Wiener Coronavirus-Cluster, die außerhalb von Familienverbänden registriert wurden, haben sich die Zahlen zuletzt kaum verändert. Lediglich in der Wirtschaftskammer Wien stieg die Zahl laut dem medizinischen Krisenstab am Wochenende von vier auf fünf Fälle. Bei der serbisch-orthodoxen Kirche sind insgesamt sieben positive Testungen registriert worden.

Ermittlungen in Tirol eingestellt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen unbekannte Täter wegen Ausbreitung des Coronavirus im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams in Tirol sind eingestellt worden. Dies sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Montag. "Es gab keine Hinweise auf ein Fehlverhalten", erklärte Mayr den Grund für die Einstellung der Vorerhebungen.

Mitte April hatte die Anklagebehörde mitgeteilt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen eines möglichen Fahrlässigkeitsdelikts geführt werde. Ende März waren bei den Barmherzigen Schwestern in Zams 39 Corona-Infektionen bekannt geworden. Es hatte sich herausgestellt, dass drei Mitarbeiterinnen im Pflege- und Reinigungsbereich nebenberuflich bis 7. März auch als Aufräumerinnen in Beherbergungsbetrieben in Ischgl und St. Anton tätig waren.

Das Ordenshaus räumte daraufhin "Fehleinschätzungen auf Seiten der auf der Pflegestation aktiven Kräfte" ein. Man dachte, dass die Mitarbeiterinnen sich nicht freiwillig isolieren müssten, da sie eben seit 7. März nicht mehr in den betroffenen Gebieten waren. Das Land hatte aber am 15. März dazu aufgerufen, dass sich alle, die sich seit 28. Februar dort aufgehalten hatten, isolieren sollten.

Noch keine Entscheidung gibt es indes hinsichtlich der Ermittlungen im Fall eines Altersheimes im Tiroler Unterland. Dabei steht eine Pflegerin nach einem anonymen Hinweis in Verdacht, trotz Corona-Infektion weiter in der Pflegeeinrichtung gearbeitet zu haben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung durch übertragbare Krankheiten sei noch nicht abgeschlossen, so Mayr.

