Obduktion: In Baugrube tot aufgefundener Steirer hatte Herzinfarkt

Dies ergab eine Obduktion, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Aufgrund der Verletzungen, die der 48-Jährige offenbar beim Sturz nach dem Herzinfarkt erlitten hatte, konnte zunächst Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in der Nacht auf den 18. Oktober in die nur rund einen halben Meter tiefe Baugrube gefallen. Er war zu Fuß auf dem Heimweg von einem Lokal gewesen. Die schmale Grube war nahe seiner Wohnung zur Errichtung von Garagen bzw. Carports ausgehoben worden.

Der 48-Jährige wurde erst in der Früh gefunden, als ihn ein Arbeitskollege abholen wollte. Als der alleinstehende Mann nicht seine Wohnungstür öffnete, begab sich der Kollege auf die Suche. Die offensichtlichen Sturzverletzungen waren laut Staatsanwaltschaft Graz "post mortem" entstanden. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.