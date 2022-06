Obduktion ergab: Junge Frau wurde getötet

Nach dem Auffinden einer Frauenleiche am Sonntagvormittag in einer Wohnung im Bezirk Wien-Floridsdorf hat die Obduktion gestern Fremdverschulden bestätigt. Der Körper der 20-Jährigen wies Hämatome auf, die vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt worden sind.

Zwei festgenommene Tatverdächtige, der 25-jährige Wohnungsinhaber und ein mit ihm befreundeter Mitbewohner (30), hatten bei ihren Einvernahmen zu den Geschehnissen in der Nacht zuvor widersprüchliche Aussagen gemacht. Wie die Frau konkret zu Tode kam, würde aufgrund der laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekannt gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Bereits vor der noch am Sonntag durchgeführten Obduktion gingen die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien aufgrund der Spurenlage in der Wohnung und im Stiegenhaus davon aus, dass hier ein Tötungsdelikt vorliegen könnte.

Laut dem 25-Jährigen hat er die Frau vor einigen Monaten kennengelernt. Die beiden Verdächtigen haben angegeben, dass Alkohol getrunken wurde. Weitere Angaben der Verdächtigen zu den Ereignissen vor dem Eintreffen der Polizei gab es nicht. Der 25-Jährige hatte den Notruf wegen einer seinen Angaben nach "bewusstlosen" Person gewählt. "Im Zuge der Sachverhaltsklärung", wie es im Bericht hieß, fanden die Polizisten seinen Mitbewohner im Keller des Wohnhauses.