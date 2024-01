Obdachloser soll leer stehendes Haus in Bregenz angezündet haben

Laut Polizei dürften obdachlose Personen ein Feuer entzündet haben, das sich von einem Zimmer im ersten Obergeschoß aus auf weitere Räume und den Dachstuhl ausbreitete. Verletzt wurde niemand, ein Verursacher des Feuers konnte vorerst nicht eruiert werden. "Eine zielführende Spurensicherung war nicht mehr möglich", hieß es seitens der Polizei.

Es sei bekannt, dass sich in dem Gebäude in der Arlbergstraße regelmäßig Personen ohne festen Wohnsitz aufhielten, so die Exekutive. Die Feuerwehr wurde gegen 10.30 Uhr zu dem Großeinsatz gerufen. Während der Löscharbeiten war die Arlbergstraße für den Verkehr gesperrt.

