Obdachlosenmörder von Wien gefasst: Teenager (17) gestand

Der Täter hat monatelang Wien in Aufregung versetzt. Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke auf einen 55-Jährigen in Wien-Josefsstadt. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Zuvor wurde am 12. Juli ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden, mehr als eine Woche später eine 51-jährige Frau in der Leopoldstadt durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Die Frau überlebte.

Nach den Messerattacken wurden 10.000 Euro Belohnung ausgelobt. Jetzt dürfte der Fall gelöst sein. Gestern stellte sich laut Krone ein 17-Jähriger im Beisein eines Anwaltes der Polizei. Er gab an der Täter zu sein. Er sei der gesuchte Obdachlosen-Killer und könne es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Der Mann wurde einvernommen. Im Verhör sprach er „von Stimmen, die mir das Töten befohlen haben“. Die Polizei hat die Stichwaffe des Burschen sichergestellt.

Mehr zum Thema Chronik Obdachlose in Wien getötet: Polizei veröffentlicht Video von gesuchter Person WIEN. Nach den Messerattacken auf Obdachlose in Wien im Sommer mit zwei Toten und einer Schwerverletzten hat die Polizei am Mittwoch ein Foto und ... Obdachlose in Wien getötet: Polizei veröffentlicht Video von gesuchter Person

Mehr zum Thema Chronik Angriffe auf Obdachlose in Wien: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise WIEN. In Wien hält eine Serie von Messerangriffen auf Obdachlose die Einsatzkräfte in Atem. Angriffe auf Obdachlose in Wien: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper