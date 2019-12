Obdachlosen mit Ast erschlagen: Lebenslange Haft für Moldawier

Das Urteil ist rechtskräftig. Der Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. Der gebürtige Moldawier war mit der Entscheidung des Schwurgerichts einverstanden, das die brutale Tatbegehung als besonders erschwerend wertete.

Er könne sich an nichts erinnern, hatte der Angeklagte in seiner Einvernahme erklärt: "Ich denke ständig darüber nach, was in der Nacht passiert ist. Ich weiß es nicht mehr." Er habe in den Stunden zuvor Wodka getrunken und Cannabis geraucht.

Der Obdachlose soll den Moldawier während eines Telefonats mit seiner Ehefrau angestänkert und als Homosexuellen bezeichnet haben. Das habe den aus einer besonders konservativen und religiösen Gegend stammenden Moldawier rot sehen lassen, führte Staatsanwalt Bernd Ziska aus.

War seit März in Österreich

Der Angeklagte war im März nach Österreich gekommen und hatte sich als Hilfsarbeiter auf Baustellen verdingt, nachdem er zuvor in Russland und Polen am Bau gearbeitet hatte. Laut Anklage versetzte er dem Obdachlosen auf dessen Beschimpfung hin zunächst vier bis fünf Faustschläge ins Gesicht. Als sich der zu Boden gestürzte Mann aufrappeln wollte, folgten weitere Faustschläge, ehe der Angeklagte zu einem einen Meter langen, faustdicken Ast griff. Die Leiche des Opfers bedeckte er nach der Tat mit Ästen und Laub. Der Tote wurde am nächsten Morgen von einer Passantin entdeckt.

Einem psychiatrischen Gutachten zufolge weist der 36-Jährige ein erhöhtes Gewaltpotenzial und eine mangelhafte Impulskontrolle auf. Der Sachverständigen Sigrun Rossmanith zufolge war er zum Tatzeitpunkt aber voll zurechnungsfähig.