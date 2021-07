Nutella, Twinni, Jahreszeiten - welcher Typ sind Sie?

Ob man Nutella nun mit oder ohne Butter isst - der Diskussionsfaktor ist vorprogrammiert. Ebenso unbeantwortbar scheint die Frage, ob man zur Abkühlung "in das" oder "in den" Pool hüpft. So klar die Frage, so gespalten die Antworten. Sobald behauptet wird, das Stadtleben sei das einzig Wahre, ertönen bereits die entsetzten Stimmen der Landliebhaber im Hintergrund. Vereinzelte Wahlmöglichkeiten können in der Gesellschaft felsenfest überzeugte Gruppierungen hervorrufen. Ganz gleich, ob widerlegt oder befürwortet, für die Verfechter einer Option ist klar: "Ich hab' Recht!". Um nun herauszufinden, welche Antworten auf die meist umstrittensten Fragen dominieren, sind unsere Leser gefragt.