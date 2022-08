Nur Rang acht für den einst schönsten Bahnhof Österreichs

Allerdings liegt das schon acht Jahre zurück. Zuletzt war jeweils der neue Wiener Hauptbahnhof Sieger der vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) durchgeführten Umfrage. Linz liegt in der Kategorie der Landeshauptstädte (bei der Wien drei Mal vertreten ist) heuer nur auf dem achten Rang. Nur Wien Meidling und der Hauptbahnhof Bregenz liegen hinter Linz. Außerhalb der Landeshauptstädte liegt bei den größeren Bahnhöfen Rankweil (Vorarlberg) an der Spitze, bei den kleineren Bahnhöfen Seefeld in Tirol. Ein weiterer Bahnhof aus Oberösterreich hat es noch in die Rangliste geschafft, nämlich Braunau.

Angenehmes Umfeld gewünscht

Mehr als 11.000 Fahrgäste haben die Bahnhöfe nach 15 Kriterien bewertet. Insgesamt erhalten Österreichs Bahnhöfe von den Fahrgästen beim VCÖ-Bahnhoftest ein "Gut". Großen Verbesserungsbedarf sehen die Fahrgäste bei Wartebereichen, Sanitäranlagen und beim Bahnhof-Umfeld. Drei von vier Fahrgästen kommen autofrei zum Bahnhof. "Zeitgemäße Bahnhöfe sind eine Mobilitätsdrehscheibe. Sie sollen ein Ort sein, an dem sich Menschen wohlfühlen. Und Fahrgäste wünschen sich ein angenehmes Bahnhofsumfeld", fasste VCÖ-Experte Michael Schwendinger die Ergebnisse des VCÖ-Bahnhoftests zusammen.

Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit 1,6 bewertet, die Barrierefreiheit mit 1,8, der allgemeine Erhaltungszustand sowie der Witterungsschutz mit 1,9. Sauberkeit erhielt die Note 2,1.

Bahnhof-Ranking, Kategorie Landeshauptstädte

1. Wien Hauptbahnhof

2. Salzburg Hauptbahnhof

3. St. Pölten Hauptbahnhof

4. Wien Westbahnhof

5. Graz Hauptbahnhof

6. Klagenfurt Hauptbahnhof

7. Innsbruck Hauptbahnhof

8. Linz Hauptbahnhof

9. Wien Meidling

10. Bregenz Hauptbahnhof